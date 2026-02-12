Erste Schätzungen: Castle Biosciences informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Castle Biosciences wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,259 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 7,43 Prozent auf 79,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 86,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,039 USD, gegenüber 0,620 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 336,2 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 332,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at