Castle Biosciences Aktie
WKN DE: A2PNH3 / ISIN: US14843C1053
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Castle Biosciences veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Castle Biosciences wird voraussichtlich am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,407 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 86,2 Millionen USD – ein Plus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Castle Biosciences 86,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,477 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,830 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 352,3 Millionen USD, gegenüber 344,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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