Erste Schätzungen: Castrol India stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Castrol India wird voraussichtlich am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,85 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Castrol India 2,74 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 14,38 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 13,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,43 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 9,37 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 56,81 Milliarden INR aus, im Gegensatz zu 53,65 Milliarden INR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at