Erste Schätzungen: Catella (A) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Catella (A) wird voraussichtlich am 20.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,195 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,62 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 49,27 Prozent auf 383,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 755,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,457 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 0,540 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,51 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,96 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at