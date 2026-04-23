Erste Schätzungen: Catella (A) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Catella (A) wird voraussichtlich am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,310 SEK. Im Vorjahresquartal waren -2,060 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 341,0 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Catella (A) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 372,7 Millionen SEK aus.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,60 SEK je Aktie, gegenüber 0,540 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 1,73 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 1,96 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at