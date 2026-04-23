Catella AB Aktie
WKN: 885227 / ISIN: SE0000188518
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23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Catella (B) präsentiert Quartalsergebnisse
Catella (B) wird voraussichtlich am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,310 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,060 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 372,7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 341,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,60 SEK, während im vorherigen Jahr noch 0,540 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,73 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,96 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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