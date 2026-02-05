Catena AB Aktie

Catena AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JKZH / ISIN: SE0001664707

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Catena AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Catena AB wird voraussichtlich am 20.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 6,38 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 8,02 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 7,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 678,9 Millionen SEK gegenüber 630,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 25,09 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 19,36 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 2,63 Milliarden SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2,20 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Catena AB

mehr Nachrichten

Analysen zu Catena AB

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Catena AB 464,00 -0,94% Catena AB

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow startet fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen