Catena AB Aktie
WKN DE: A0JKZH / ISIN: SE0001664707
|
05.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Catena AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Catena AB wird voraussichtlich am 20.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 6,38 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 8,02 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 7,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 678,9 Millionen SEK gegenüber 630,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 25,09 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 19,36 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 2,63 Milliarden SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2,20 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Catena AB
