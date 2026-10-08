Erste Schätzungen: Catena AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Catena AB wird voraussichtlich am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,95 SEK gegenüber 7,57 SEK im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Catena AB in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,51 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 818,3 Millionen SEK im Vergleich zu 679,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 27,53 SEK im Vergleich zu 27,24 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 3,10 Milliarden SEK, gegenüber 2,67 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at