Service, Service, Service. Wir von BNP Paribas Zertifikate sagen "Ja" zu Austria. Sagen Sie "Ja" bei der Wahl für uns als Service-Anbieter des Jahres. -W-

Catena AB Aktie

Catena AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JKZH / ISIN: SE0001664707

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Catena AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Catena AB präsentiert voraussichtlich am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 6,20 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,18 Prozent verringert. Damals waren 7,06 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Catena AB in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 691,2 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 649,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 27,16 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 27,24 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 3,15 Milliarden SEK, gegenüber 2,67 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Catena AB

mehr Nachrichten

Analysen zu Catena AB

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Catena AB 455,20 2,75% Catena AB

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen