Erste Schätzungen: Catena AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Catena AB präsentiert voraussichtlich am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 6,20 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,18 Prozent verringert. Damals waren 7,06 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Catena AB in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 691,2 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 649,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 27,16 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 27,24 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 3,15 Milliarden SEK, gegenüber 2,67 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at