CAVA Group Aktie

CAVA Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EGWY / ISIN: US1489291021

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CAVA Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CAVA Group stellt voraussichtlich am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

22 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,027 USD. Das entspräche einer Verringerung von 95,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,660 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 268,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 17,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 23 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,527 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,10 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,17 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 963,7 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CAVA Group Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu CAVA Group Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CAVA Group Inc Registered Shs 69,96 8,38% CAVA Group Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen