CAVA Group Aktie
WKN DE: A3EGWY / ISIN: US1489291021
|
09.02.2026
Erste Schätzungen: CAVA Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CAVA Group stellt voraussichtlich am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
22 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,027 USD. Das entspräche einer Verringerung von 95,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,660 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 20 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 268,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 17,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 23 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,527 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,10 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,17 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 963,7 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
