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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CAVA Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CAVA Group wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 25 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,123 USD je Aktie gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 359,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 23,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 292,2 Millionen USD in den Büchern standen.

27 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,547 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,540 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,50 Milliarden USD, gegenüber 1,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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