Erste Schätzungen: Cavotec Group Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cavotec Group Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,010 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 44,0 Millionen EUR, was einem Umsatz von 434,9 Millionen SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,030 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,140 SEK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 170,0 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 1,77 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at