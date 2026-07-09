Erste Schätzungen: Cavotec Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cavotec Group Registered lädt voraussichtlich am 24.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,010 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cavotec Group Registered noch -0,150 SEK je Aktie verloren.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 37,0 Millionen EUR für Cavotec Group Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 390,8 Millionen SEK erzielt wurde.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,013 EUR je Aktie, gegenüber -0,140 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 157,0 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 1,77 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at