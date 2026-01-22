Erste Schätzungen: CBOE stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CBOE präsentiert voraussichtlich am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,91 USD gegenüber 1,86 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 643,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 41,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte CBOE einen Umsatz von 1,11 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,51 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 7,21 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,41 Milliarden USD, gegenüber 4,09 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at