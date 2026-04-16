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WKN DE: A1CZTX / ISIN: US12503M1080

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16.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CBOE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CBOE wird voraussichtlich am 01.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CBOE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,37 USD in den Büchern gestanden.

10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 701,5 Millionen USD gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 41,30 Prozent.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,42 USD im Vergleich zu 10,42 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 2,71 Milliarden USD, gegenüber 4,71 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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