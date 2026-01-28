CBRE Grou a Aktie

CBRE Grou a Aktie

WKN DE: A1JLYH / ISIN: US12504L1098

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CBRE Group A legt Quartalsergebnis vor

CBRE Group A veröffentlicht voraussichtlich am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,67 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CBRE Group A 1,58 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CBRE Group A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,39 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 11,69 Milliarden USD im Vergleich zu 10,40 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,33 USD im Vergleich zu 3,14 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 40,48 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 35,77 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

