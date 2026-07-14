Erste Schätzungen: CBRE Group A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CBRE Group A lädt voraussichtlich am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,48 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,720 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 14,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 11,19 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,75 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,72 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,85 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 46,37 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 40,55 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at