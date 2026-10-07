Erste Schätzungen: CBRE Group A präsentiert Quartalsergebnisse

CBRE Group A wird voraussichtlich am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten schätzen, dass CBRE Group A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,95 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 11,79 Milliarden USD – ein Plus von 14,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CBRE Group A 10,26 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,83 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,85 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 46,71 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 40,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at