Erste Schätzungen: CCC Intelligent Solutions informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

CCC Intelligent Solutions wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,098 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll CCC Intelligent Solutions nach den Prognosen von 8 Analysten 284,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 260,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,441 USD, gegenüber 0,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 1,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,06 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at