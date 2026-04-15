Erste Schätzungen: CCC Intelligent Solutions verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CCC Intelligent Solutions wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,096 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 9,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 274,9 Millionen USD gegenüber 251,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,417 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,000 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,15 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,06 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at