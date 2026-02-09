CCC Intelligent Solutions Holdings Aktie

CCC Intelligent Solutions Holdings

WKN DE: A3CWG0 / ISIN: US12510Q1004

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CCC Intelligent Solutions veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CCC Intelligent Solutions präsentiert in der voraussichtlich am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,095 USD. Dies würde einem Zuwachs von 850,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CCC Intelligent Solutions 0,010 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 275,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 246,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,358 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,040 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,05 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 944,8 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Registered Shs

