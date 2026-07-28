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CCL Industrie a Aktie

CCL Industrie a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RBRK / ISIN: CA1249002009

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CCL Industries A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CCL Industries A stellt voraussichtlich am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,25 CAD gegenüber 1,21 CAD im Vorjahresquartal.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,93 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,03 Milliarden CAD aus.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,97 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,59 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,09 Milliarden CAD, gegenüber 7,66 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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