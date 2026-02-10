CCL Industrie a Aktie

CCL Industrie a

WKN DE: A0RBRK / ISIN: CA1249002009

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CCL Industries A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CCL Industries A wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,08 CAD je Aktie gegenüber 1,02 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll CCL Industries A nach den Prognosen von 9 Analysten 1,88 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,81 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,69 CAD je Aktie, gegenüber 4,73 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 7,66 Milliarden CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 7,25 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

