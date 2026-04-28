CCL Industrie a Aktie
WKN DE: A0RBRK / ISIN: CA1249002009
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CCL Industries A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
CCL Industries A wird voraussichtlich am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,17 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CCL Industries A ein EPS von 1,18 CAD je Aktie vermeldet.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,15 Prozent auf 1,93 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,89 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,92 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,59 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 8,00 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 7,66 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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