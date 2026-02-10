CCL Industrie b Aktie
WKN: 869653 / ISIN: CA1249003098
|
10.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CCL Industries B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CCL Industries B äußert sich voraussichtlich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,08 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CCL Industries B 1,01 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,88 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,81 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,69 CAD im Vergleich zu 4,73 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 7,66 Milliarden CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 7,25 Milliarden CAD.
Redaktion finanzen.at
