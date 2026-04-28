Erste Schätzungen: CCL Industries B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CCL Industries B äußert sich voraussichtlich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,17 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CCL Industries B noch 1,18 CAD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,93 Milliarden CAD – ein Plus von 2,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CCL Industries B 1,89 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,92 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,59 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,00 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,66 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at