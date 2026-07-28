Erste Schätzungen: CCL Industries B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CCL Industries B öffnet voraussichtlich am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,25 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CCL Industries B ein EPS von 1,21 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll CCL Industries B 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,03 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CCL Industries B 1,93 Milliarden CAD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,97 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,59 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,09 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,66 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at