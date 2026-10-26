CCL Industrie b Aktie
WKN: 869653 / ISIN: CA1249003098
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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CCL Industries B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
CCL Industries B wird voraussichtlich am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
9 Analysten schätzen, dass CCL Industries B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 CAD je Aktie erwirtschaftet.
9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,97 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,11 Milliarden CAD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,08 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,59 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,17 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,66 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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