Erste Schätzungen: CD Projekt RED legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CD Projekt RED veröffentlicht voraussichtlich am 19.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,855 PLN aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 61,49 Prozent verringert. Damals waren 2,22 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 31,27 Prozent auf 228,6 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 332,7 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,25 PLN aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 4,70 PLN je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 1,01 Milliarden PLN, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 985,0 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.

