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13.05.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: CD Projekt RED stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
CD Projekt RED wird voraussichtlich am 28.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 1,26 PLN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CD Projekt RED 0,860 PLN je Aktie eingenommen.
CD Projekt RED soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 191,5 Millionen PLN abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 15,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,3 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,03 PLN im Vergleich zu 5,95 PLN im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 834,4 Millionen PLN, gegenüber 867,0 Millionen PLN ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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