CDON AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QGR2 / ISIN: SE0015191911
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30.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CDON Registered legt Quartalsergebnis vor
CDON Registered wird voraussichtlich am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,950 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CDON Registered noch ein Verlust pro Aktie von -1,990 SEK in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CDON Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 104,5 Millionen SEK im Vergleich zu 100,5 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -4,375 SEK im Vergleich zu -4,960 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 469,0 Millionen SEK, gegenüber 444,0 Millionen SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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