CDON AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QGR2 / ISIN: SE0015191911
|
29.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CDON Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
CDON Registered wird voraussichtlich am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,440 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CDON Registered noch ein Verlust pro Aktie von -2,830 SEK in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 135,0 Millionen SEK aus – eine Minderung von 3,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte CDON Registered einen Umsatz von 139,2 Millionen SEK eingefahren.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -5,350 SEK, gegenüber -10,310 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 437,4 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 435,2 Millionen SEK generiert wurden.
