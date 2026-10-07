CDON AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QGR2 / ISIN: SE0015191911
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: CDON Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
CDON Registered lädt voraussichtlich am 22.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -1,330 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,890 SEK je Aktie erzielt worden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 111,0 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 1,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 109,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -5,045 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -4,960 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 452,0 Millionen SEK, gegenüber 444,0 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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