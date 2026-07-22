Ceco Environmental CorpShs Aktie

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WKN: 906379 / ISIN: US1251411013

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ceco Environmental gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ceco Environmental wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,270 USD aus. Im letzten Jahr hatte Ceco Environmental einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ceco Environmental in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 273,7 Millionen USD im Vergleich zu 185,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,85 USD, gegenüber 1,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,30 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 774,4 Millionen USD generiert wurden.

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