Celanese Aktie
WKN: A0DP2A / ISIN: US1508701034
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Celanese mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Celanese lässt sich voraussichtlich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Celanese die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,23 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Celanese ein EPS von 1,81 USD je Aktie vermeldet.
13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,43 Prozent auf 2,75 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,08 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -10,640 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,03 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 9,54 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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