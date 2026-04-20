Erste Schätzungen: Celanese vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Celanese präsentiert voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,870 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Celanese noch -0,190 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll Celanese 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,34 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Celanese 2,39 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,44 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -10,640 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,78 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 9,54 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at