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WKN: A0DP2A / ISIN: US1508701034

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18.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Celanese vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Celanese stellt voraussichtlich am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 19 Analysten von einem Gewinn von 1,56 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -12,390 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Celanese in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,23 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 2,62 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,99 USD, gegenüber -10,640 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 10,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,54 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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