Erste Schätzungen: Celestica informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Celestica wird sich voraussichtlich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

19 Analysten schätzen im Schnitt, dass Celestica im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,20 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,18 CAD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Celestica in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 73,68 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 7,64 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,40 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,72 CAD im Vergleich zu 10,00 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 28,82 Milliarden CAD, gegenüber 17,31 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at