Celestica Aktie
WKN DE: A406LU / ISIN: CA15101Q2071
|
12.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Celestica legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Celestica wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 18 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,81 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 165,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Celestica 1,06 CAD je Aktie vermeldete.
17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 44,25 Prozent auf 5,48 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,80 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,21 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 10,00 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,71 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 17,31 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Celestica Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Celestica legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Ausblick: Celestica öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.01.26
|Erste Schätzungen: Celestica veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.25
|Ausblick: Celestica stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.10.25
|Erste Schätzungen: Celestica gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Celestica Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Celestica Inc Registered Shs
|299,00
|6,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.