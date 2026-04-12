Erste Schätzungen: Celestica legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Celestica wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 18 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,81 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 165,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Celestica 1,06 CAD je Aktie vermeldete.

17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 44,25 Prozent auf 5,48 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,80 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,21 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 10,00 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,71 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 17,31 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at