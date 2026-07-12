Celestica Aktie
WKN DE: A406LU / ISIN: CA15101Q2071
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12.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Celestica präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Celestica lädt voraussichtlich am 27.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,17 CAD gegenüber 2,52 CAD im Vorjahresquartal.
15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 50,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,01 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Celestica für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,04 Milliarden CAD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,15 CAD, während im vorherigen Jahr noch 10,00 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,43 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 17,31 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
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