Celestica Aktie

Celestica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A406LU / ISIN: CA15101Q2071

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Celestica präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Celestica lädt voraussichtlich am 27.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,17 CAD gegenüber 2,52 CAD im Vorjahresquartal.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 50,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,01 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Celestica für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,04 Milliarden CAD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,15 CAD, während im vorherigen Jahr noch 10,00 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,43 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 17,31 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Celestica Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Celestica Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Celestica Inc Registered Shs 316,00 1,94% Celestica Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:52 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05:26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen