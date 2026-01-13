Celestica Aktie
WKN DE: A406LU / ISIN: CA15101Q2071
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Celestica veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Celestica wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,42 CAD. Im Vorjahresquartal waren 1,82 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Celestica 15 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,82 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 35,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Celestica 3,56 Milliarden CAD umsetzen können.
Die Schätzungen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,23 CAD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,96 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 16,98 Milliarden CAD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 13,21 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Celestica Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Celestica veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.25
|Ausblick: Celestica stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.10.25
|Erste Schätzungen: Celestica gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.07.25
|Ausblick: Celestica präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.07.25
|Erste Schätzungen: Celestica legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Celestica Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Celestica Inc Registered Shs
|270,00
|4,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.