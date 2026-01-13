Erste Schätzungen: Celestica veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Celestica wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,42 CAD. Im Vorjahresquartal waren 1,82 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Celestica 15 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,82 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 35,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Celestica 3,56 Milliarden CAD umsetzen können.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,23 CAD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,96 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 16,98 Milliarden CAD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 13,21 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at