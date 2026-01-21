Erste Schätzungen: Cellavision AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cellavision AB wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,31 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cellavision AB 1,72 SEK je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 192,1 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 2,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cellavision AB einen Umsatz von 186,7 Millionen SEK eingefahren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,35 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 5,90 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 753,7 Millionen SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 723,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at