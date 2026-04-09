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Cellavision AB Aktie

Cellavision AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NEVD / ISIN: SE0000683484

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cellavision AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cellavision AB äußert sich voraussichtlich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,63 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Cellavision AB einen Gewinn von 1,74 SEK je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,54 Prozent auf 191,8 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 194,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,30 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,42 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 825,4 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 759,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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