Erste Schätzungen: Cellavision AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cellavision AB wird voraussichtlich am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 SEK. Im Vorjahresquartal waren 1,58 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cellavision AB in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,84 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 187,8 Millionen SEK im Vergleich zu 191,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,20 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,42 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 778,7 Millionen SEK, gegenüber 759,0 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at