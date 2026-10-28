Cellebrite DI Aktie
WKN DE: A3D00S / ISIN: IL0011794802
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cellebrite DI gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Cellebrite DI wird voraussichtlich am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,094 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 145,9 Millionen USD – ein Plus von 15,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cellebrite DI 126,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,276 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,310 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 556,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 475,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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