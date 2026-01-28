Cellebrite DI Aktie

WKN DE: A3D00S / ISIN: IL0011794802

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cellebrite DI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Cellebrite DI wird voraussichtlich am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,097 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,080 USD je Aktie erzielt worden waren.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 15,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 109,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 126,1 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,328 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,350 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 473,0 Millionen USD, gegenüber 401,2 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

