Erste Schätzungen: Cellebrite DI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Cellebrite DI wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,054 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 18,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 107,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Cellebrite DI für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 127,0 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,368 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,310 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 568,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 475,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at