CELLINK AB Registered b Aktie

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WKN DE: A2PX00 / ISIN: SE0013647385

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CELLINK Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CELLINK Registered B lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -1,150 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 65,36 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -3,320 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CELLINK Registered B in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,52 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 328,3 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 388,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -2,400 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -15,430 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,58 Milliarden SEK, gegenüber 1,50 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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