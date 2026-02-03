CELLINK AB Registered b Aktie

CELLINK AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PX00 / ISIN: SE0013647385

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: CELLINK Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CELLINK Registered B wird voraussichtlich am 18.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,533 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,91 SEK je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 18,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 570,8 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei CELLINK Registered B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 468,0 Millionen SEK aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -22,053 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,080 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 1,54 Milliarden SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,95 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

