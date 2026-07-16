Erste Schätzungen: Cellnex Telecom vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cellnex Telecom präsentiert in der voraussichtlich am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,030 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cellnex Telecom -0,100 EUR je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,01 Milliarden EUR – das würde einem Abschlag von 14,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,18 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,066 EUR im Vergleich zu -0,530 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 4,14 Milliarden EUR, gegenüber 4,42 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at